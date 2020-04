भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस समय अपने घर पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी के कारण इस समय पूरी दुनिया में खेल की लगभग सभी प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. भारत सहित कई देशों में इस समय लॉकडाउन घोषित है. ऐसे में खिलाड़ी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला, अब सिर्फ गरीबों की कोरोना टेस्टिंग होगी मुफ्त

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले कोहली ने सोमवार को ट्विटर पर एक फोटो अपलोड किया जिसमें कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और उनका डॉगी हैं जो जमीन पर लेटे हैं. अनुष्का अपने डॉगी को किस कर रही हैं जबकि कोहली बड़े ध्यान से ये सब देख रहे हैं.

Knowledge of what truly matters in life is a blessing. pic.twitter.com/Wxm05vGZFd

— Virat Kohli (@imVkohli) April 13, 2020