Korea Open 2022: कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu) और किदांबी श्रीकांत (Srikanth Kidambi) ने शुक्रवार कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. वहीं सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने में विफल रही. उन्हें कांग मिनहयुक और सियो सेयुंगजाय की कोरियाई जोड़ी से 20-22 21-18 20-22 से हार मिली.

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और तीसरी वरीय सिंधु ने महिला एकल क्वार्टरफाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम्रुंगफान पर 21-10 21-16 से अपनी 17वीं जीत दर्ज की. अब वह दूसरी वरीय कोरियाई एन सेयंग से भिड़ेंगी जो उन्हें पिछले साल दो बार हरा चुकी हैं.

🇮🇳’s @Pvsindhu1 continues to display her lethal form as she cements her place into the semifinals of #KoreaOpenSuper500 after defeating 🇹🇭’s Busanan O 2️⃣1️⃣-1️⃣0️⃣, 2️⃣1️⃣-1️⃣6️⃣ in the quarterfinals.

Well done, champ! 🔥 🔝 #KoreaOpen2022#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/lVDY3Cvgjg

— BAI Media (@BAI_Media) April 8, 2022