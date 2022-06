रोहित कुमार (Rohit Sharma) ने सुरेंद्र सिंह मेमोरियल (KSSM) शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में शीर्ष स्थान हासिल किया है. आर्मी मार्कस्मैनशिप यूनिट (MMU) के इस शूटर ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में बुधवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में महाराष्ट्र के मोहित मंजूनाथ गौड़ा को 17-13 से शिकस्त दी. वहीं असम की हृदय हजारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया.Also Read - 23 जून को भारत का मुकाबला, जानें कहां देख सकेंगे लाइव स्‍ट्रीमिंग

दिन के अन्य विजेताओं में राजस्थान के ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार शामिल थे, जिन्होंने जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में असम के हजारिका को 17-1 से हराकर जीत हासिल की. पश्चिम बंगाल के अभिनव शॉ ने आंध्र के वेजेंदला भानु प्रणीत पर 17-11 से जीत के साथ युवा खिताब पर कब्जा कर लिया.

रोहित क्वालीफिकेशन राउंड में 60 शॉट्स के बाद 629.2 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे. मोहित ने 628.4 के साथ आठवां और अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जबकि नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने 633.5 के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Army Marksmanship Unit's (AMU) Rohit Kumar has won the Men's 10m Air Rifle event at the 20th Kumar Surendra Singh Memorial (KSSM) Shooting competition, here at Dr Karni Singh Shooting range. <a href=”https://t.co/G3YNxYuba5″>pic.twitter.com/G3YNxYuba5</a></p>— IANS (@ians_india) <a href=”https://twitter.com/ians_india/status/1539598430548676612?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 22, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

हालांकि, सेमीफाइनल में रोहित 261.3 के साथ और मंजूनाथ 260.7 के साथ शीर्ष दो में समाप्त हुए और खिताबी भिड़ंत में सामने आए. हृदय 260.2 के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में टीम का खिताब हरियाणा को मिला, क्योंकि अर्शदीप सिंह, गुरमुख सिंह संधू और समरवीर सिंह ने कुल 1883.3 के स्कोर के साथ रोहित की अगुवाई वाली एएमयू टीम को पछाड़ दिया, जिसने गोकुल राज और संदीप के साथ कुल 1880.4 का स्कोर किया. किरण के शानदार शॉट ने नौसेना को कांस्य पदक दिलाया.