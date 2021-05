श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने कहा है कि भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता था. संगकारा ने कहा कि कुंबले के कारण वह कई रातों तक सो नहीं सके थे. संगकारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के ट्वीट किए गए वीडियो में कहा, “एक बल्लेबाज के तौर पर कुंबले के कारण मैं कई रातों तक सो नहीं पाता था. हालांकि वह आपके ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर नहीं थे.” Also Read - इन युवा खिलाड़ियों को भारत का भविष्य मान रहे हैं Kumar Sangakkara, जानें क्यों

उन्होंने कहा, "तेज गेंदबाजी और स्ट्रेट गेंदबाजी करने से रन बनाना आसान नहीं होता. गेंद में तेजी हो तो बल्लेबाज के लिए रन निकालने में दिक्कत होती है. कुंबले अच्छे व्यक्ति हैं और एक चैंपियन हैं."

“If you were a batsman facing Anil Kumble, you knew that he had a plan for you.” Also Read - IPL 2021: RR vs PBKS मैच में सिंगल नहीं दौड़े Sanju Samson, डेल स्टेन ने लगाई क्लास, बचाव में मांजरेकर

One of India’s finest on #ICCHallOfFame 📽️ pic.twitter.com/55Et7OWpdV

— ICC (@ICC) May 20, 2021