सीमित ओवरों की सीरीज खेलने इंग्लैंड दौरे (ENG vs SL) पर गई श्रीलंकाई टीम टी20 यहां टी20 सीरीज हारने के बाद नए विवादों में घिर गई है. सोमवार को क्रिकेट जगत उस वक्त हैरान रह गया, जब श्रीलंका के तीन खिलाड़ी कुसल मेंडिस, दनुष्का गुणाथिलाका और निरोशान डिकवेला कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए जैव सुरक्षित बायो बबल को तोड़कर टीम डरहम की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए. जैसे ही श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को अपने इन खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता का पता चला उसने तत्काल प्रभाव से तीनों खिलाड़ियों को श्रीलंका वापस लौटने का आदेश सुना दिया. अब माना जा रहा है इन तीनों खिलाड़ियों पर अनुशासन भंग करने के कारण बोर्ड इन पर और सख्त कार्रवाई करेगा. Also Read - India Tour of Sri Lanka 2021: श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम 13 जुलाई को होगा पहला मैच

फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने भले इन खिलाड़ियों की मौजूदा दौरे से छुट्टी कर दी हो. लेकिन अभी उनके खिलाफ इस अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई होना बाकी है. अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों पर सख्ती दिखाता है तो ये तीनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में भी दिखाई नहीं देंगे. Also Read - Bio-Bubble Breach: श्रीलंका के तीन क्रिकेटर्स पर चला SLC का डंडा, तुरंत स्‍वदेश लौटने का आदेश

श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने भी इन खिलाड़ियों के इस व्यवहार की तीखी निंदा करते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. Also Read - ENG vs SL: श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने तोड़ा बायो बबल, गिर सकती है गाज

Opportunity & time can be invested into youngsters to represent the country, in an attempt to revive #Srilanka cricket. However, playing with a lack of intent & poor discipline should not be tolerated. @OfficialSLC must take strict action against players who violate these rules!

