श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket) ने टीम के आगामी बांग्‍लादेश दौरे (Bangladesh vs Sri Lanka) के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. खासबात ये है कि इस सीरीज के दौरान कुसल परेरा (Kusal Perera) को टीम की कमान सौंपी गई है. रेगुलर कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने (Dimuth Karunaratne) को इस जिम्‍मेदारी से हटा दिया गया है. उन्‍हें टीम के स्‍क्‍वाड में भी जगह नहीं दी गई है. Also Read - Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंकाई टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा, खेली जाएगी 3 मुकाबलों की ODI सीरीज

कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) को टीम का उपकप्‍तन बनाया गया है. इसके अलावा टीम के दो और सीनियर खिलाड़ी एजिलो मैथ्‍यूज और चांदीमल को भी बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया है. बताया जा रहा है कि श्रीलंका की टीम में ये बड़े परिवर्तन बीते दिनों वेस्‍टइंडीज के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप होने के बाद किया गया है. Also Read - SL vs BAN: VIDEO देखें- पैर से उतरकर स्टंप्स पर जा लगा जूता, बल्लेबाज आउट

श्रीलंका की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए 16 मई को बांग्‍लादेश के लिए निकलेगी. दोनों टीमों के बीच 23 मई से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. श्रीलंका क्रिकेट ने साल 2023 में भारत में होने वाले विश्‍व कप की तैयारियों को ध्‍यान में रखते हुए वनडे टीम में भारी फेरबदल किए हैं. हालां‍कि टी20 टीम की कमान अभी भी दासुन शंका के कंधों पर ही रहेगी. Also Read - Covid-19 पर बोले पाक कप्तान बाबर आज़म- इस भयावह समय में मेरी प्रार्थना भारत के लोगों के साथ

बीते दिनों श्रीलंका के डेली न्‍यूज श्रीलंका अखबार ने बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से लिखा था, “हम अब 2023 विश्‍व कप की तरफ देख रहे हैं. क्रिकेटर्स के लिए ये एक नया सीखने का अनुभव रहेगा. हम किसी नए कप्‍तान को भविष्‍य के लिए तैयार करना चाहते हैं. शायद कुसल मेंडिस को नया उपकप्‍तान चुना जाए. हम उन्‍हें उपकप्‍तान बनाकर नया आत्‍मविश्‍वास देना चाहते हैं.”