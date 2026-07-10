FIFA World Cup: एम्बाप्पे की आंधी में रिकॉर्ड भी हुए पस्त, फीफा वर्ल्ड कप में लिख दिया नया अध्याय

FIFA World Cup: फुटबॉल की दुनिया में किलियन एम्बाप्पे का जलवा लगातार कायम है. मोरक्को के खिलाफ मैदान पर उतरते ही फ्रांस के इस सुपरस्टार ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया.

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किलियन एम्बाप्पे का गजब प्रदर्शन. (Photo/IANS)

एम्बाप्पे ने रचा इतिहास

बनाया गजब का रिकॉर्ड

20 मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

मोरक्को के खिलाफ जीत में निभाई अहम भूमिका

FIFA World Cup: फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप में खूब धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने मोरक्को के खिलाफ मुकाबले में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में 20 मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर बनकर इतिहास रच दिया. इसके अलावा एम्बाप्पे ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सबसे कम मैचों में 20 गोल पूरे करने का कारनामा भी कर दिखाया. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें वर्ल्ड कप के महान खिलाड़ियों की सूची में और ऊपर पहुंचा दिया है. 27 साल के एम्बाप्पे ने बोस्टन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मोरक्को के खिलाफ फ्रांस की 2-0 की जीत में अहम भूमिका निभाई. पहले हाफ में पेनल्टी चूकने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 60वें मिनट में शानदार गोल किया. इसके बाद उन्होंने अपने साथी ओस्मान डेम्बेले के लिए दूसरा गोल करने का मौका बनाया. इस जीत के साथ फ्रांस ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली.

एम्बाप्पे का गजब रिकॉर्ड

एम्बाप्पे अब फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने 20 मैचों के साथ ह्यूगो लोरिस की बराबरी कर ली है, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन, ओलिवियर गिरौद और राफेल वरान जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के नाम है, जिन्होंने 30 मुकाबले खेले हैं.

निशाने पर मेसी का रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने आठवें गोल के साथ एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 20 कर ली है. उन्होंने 2018, 2022 और 2026 के तीन वर्ल्ड कप में यह उपलब्धि हासिल की. वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में मेसी के बेहद करीब पहुंच गए हैं. मेसी के नाम 21 गोल हैं और एम्बाप्पे उनसे सिर्फ एक गोल पीछे हैं.

महान खिलाड़ियों की सूची में एम्बाप्पे का नाम

फ्रांस के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी काइलियन एमबाप्पे ने अपने शानदार प्रदर्शन से फीफा वर्ल्ड कप के महान खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह बना ली है. तीन वर्ल्ड कप संस्करणों में लगातार बेहतरीन खेल दिखाकर उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड हासिल किए हैं. उनकी उपलब्धियां और व्यक्तिगत रिकॉर्ड उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे खास खिलाड़ियों में शामिल करते हैं. विश्व कप 2026 में एम्बाप्पे ने जीत के मामले में भी नया मुकाम हासिल किया. स्वीडन के खिलाफ फ्रांस की जीत के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में 15 जीत दर्ज की थीं. इसके बाद पैराग्वे और मोरक्को के खिलाफ जीत के साथ उनकी कुल जीत की संख्या 17 हो गई. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी हैं, जिनके नाम 20 जीत दर्ज हैं. (इनपुट: आईएएनएस)