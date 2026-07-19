मेसी को पीछे छोड़ फुटबॉल के नए 'किंग' बने किलियन एम्बाप्पे, FIFA World Cup में रच दिया इतिहास

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे ने 22वां गोल कर मेसी को पीछे छोड़ इतिहास रच दिया. बता दें वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 19, 2026, 5:09 PM IST
मेसी को पीछे छोड़ फुटबॉल के नए 'किंग' बने किलियन एम्बाप्पे, FIFA World Cup में रच दिया इतिहास
हार के बावजूद एम्बाप्पे अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की वजह से सुर्खियों में छा गए. (Photo from IANS)
  • इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ब्रॉन्ज मेडल जीता
  • हार के बावजूद किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल कर विश्व कप इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया
  • एम्बाप्पे 22 गोल के साथ फीफा विश्व कप इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने
  • उन्होंने 21 गोल वाले लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और गोल्डन बूट की रेस में भी बढ़त बनाई

Kylian Mbappe FIFA Record: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. मैच में फ्रांस को हार जरूर मिली, लेकिन टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. एम्बाप्पे ने इस मैच में दो शानदार गोल किए और इसी के साथ फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. अब उनके नाम वर्ल्ड कप में 22 गोल हो गए हैं, इस उपलब्धि के साथ उन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम फिलहाल 21 गोल दर्ज हैं.

गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे ने मेसी को पछाड़ा

न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की गोल्डन बूट रेस में भी बढ़त हासिल कर ली है. इस टूर्नामेंट में अब तक एम्बाप्पे 10 गोल कर चुके हैं, जबकि लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि, मेसी के पास अभी भी स्पेन के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में उतरने का मौका है. अगर वह शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो गोल्डन बूट की रेस में वापसी कर सकते हैं. ऐसे में फाइनल मुकाबला सिर्फ विश्व कप ट्रॉफी के लिए ही नहीं, बल्कि गोल्डन बूट की दौड़ के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है.

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इंग्लैंड ने पहले हाफ में बनाया फ्रांस पर दबदबा

इस मैच की शुरुआत से ही इंग्लैंड ने आक्रामक खेल दिखाया और फ्रांस पर लगातार दबाव बनाए रखा. तीसरे मिनट में डेक्लान राइस ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद 18वें मिनट में एजरी कोन्सा ने स्कोर 2-0 कर दिया. इंग्लैंड यहीं नहीं रुका और बुकायो साका ने 37वें तथा 43वें मिनट में लगातार दो गोल दागकर पहले हाफ के खत्म होने तक टीम को 4-0 की मजबूत बढ़त दिला दी. फ्रांस की टीम पहले हाफ में पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई और इंग्लैंड ने शानदार अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

एम्बाप्पे की वापसी भी नहीं बचा सकी फ्रांस

दूसरे हाफ में फ्रांस ने जबरदस्त वापसी की कोशिश की. एम्बाप्पे ने 48वें और 68वें मिनट में दो गोल दागकर टीम की उम्मीदें जगा दीं, जबकि 58वें मिनट में बारकोला ने भी एक गोल किया. एक समय ऐसा लगा कि फ्रांस मुकाबले में बराबरी कर सकता है, लेकिन 87वें मिनट में बुकायो साका ने पेनल्टी पर अपना तीसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को फिर बढ़त दिला दी. इंजरी टाइम में उस्मान डेम्बेले ने फ्रांस के लिए एक और गोल किया, लेकिन इसके तुरंत बाद जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से निर्णायक गोल दागकर टीम की 6-4 की यादगार जीत पक्की कर दी. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि हार के बावजूद एम्बाप्पे अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की वजह से सुर्खियों में छा गए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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