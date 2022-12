डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस ने किलियान एमबापे (Kylian Mbappe) के दो गोल और ओलिवर गिरोड (Olivier Giroud) के रिकॉड गोल की मदद से रविवार को फीफा विश्व कप (FIFA World Cup 2022) के राउंड 16 मैच में पोलैंड को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

फ्रांस की टीम विश्व कप में लगातार तीन चरण (2014, 2018, 2022) के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी. क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना 10 दिसंबर को इंग्लैंड से होगा.

सेंटर फॉरवर्ड गिरोड (44वें मिनट) ने पहले हाफ में अपने देश के रिकॉर्ड 52वां गोल दागा। एमबापे (74वें और 90+1वें मिनट) ने दूसरे हाफ में दो गोल किये और गिरोड को गोल करने में मदद भी की. पोलैंड के लिये सांत्वना गोल उसके करिश्माई स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (90+9वें मिनट) ने पेनल्टी स्पाॉट पर किया.

गिरोड फ्रांस के लिये सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने

पहले हाफ से एक मिनट पूर्व गिरोड फ्रांस के लिये सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गये और उन्होंने थिएरी ऑनरी (123 मैच में 51 गोल) को पीछे छोड़ दिया. 36 वर्षीय गिरोड के 117 मैचों में 52 गोल हो गये हैं.

ग्रुप डी के शुरूआती मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 की जीत में वह ऑनरी की बराबरी पर आये थे. पोलैंड की टीम 36 साल में पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची थी, उसके लिये सांत्वना गोल 99वें मिनट में ‘हैंडबॉल’ उल्लंघन से हुई पेनल्टी पर हुआ.