FIFA World Cup 2026: किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में बनाया नया रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026: फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप में नया इतिहास रच दिया. 11वें नॉकआउट गोल के साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाया और फ्रांस को क्वार्टर फाइनल पहुंचाया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 5, 2026, 10:21 PM IST
FIFA World Cup 2026: किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में बनाया नया रिकॉर्ड
Kylian Mbappe (Image: IANS)
  • एम्बाप्पे ने बनाया ऐतिहासिक 11वां नॉकआउट गोल रिकॉर्ड.
  • फ्रांस ने पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल पाया.
  • गोल्डन बूट की रेस हुई और रोमांचक.
  • मेसी के रिकॉर्ड से अब सिर्फ एक पीछे.

Kylian Mbappe World Cup Record: फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. मैच का एकमात्र गोल टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 70वें मिनट में पेनल्टी पर किया. इस जीत के साथ फ्रांस अगले दौर में पहुंच गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एम्बाप्पे के नए रिकॉर्ड की हो रही है. इस गोल ने उन्हें पुरुष फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का पहला खिलाड़ी बना दिया, जिसने नॉकआउट मुकाबलों में 11 गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

मेसी के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे

पैराग्वे के खिलाफ किए गए इस गोल के बाद किलियन एम्बाप्पे के नाम अब वर्ल्ड कप में कुल 19 गोल हो गए हैं. वह अब सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी के 20 गोल के रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल पीछे हैं. खास बात यह है कि एम्बाप्पे ने यह उपलब्धि सिर्फ तीन वर्ल्ड कप खेलकर हासिल की है, जबकि मेसी ने छह वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. इसी वजह से एम्बाप्पे के प्रदर्शन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: मेसी ने एम्बाप्पे को छोड़ा पीछे, गोल्डन बूट की रेस में बने नंबर 1

दिग्गज खिलाड़ियों की बराबरी की

एम्बाप्पे के 19 वर्ल्ड कप गोल फ्रांस के कई महान खिलाड़ियों के कुल गोलों के बराबर पहुंच गए हैं. उनके गोलों की संख्या थिएरी हेनरी, ओलिवियर गिरूड, जिनेदिन जिदान और करीम बेंजेमा के संयुक्त वर्ल्ड कप गोलों के बराबर हो गई है. इतना ही नहीं, एम्बाप्पे ने अब तक वर्ल्ड कप में जितने मैच खेले हैं, लगभग उतने ही गोल भी किए हैं. उनका एक गोल प्रति मैच का रिकॉर्ड उन्हें मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल करता है.

गोल्डन बूट की रेस हुई दिलचस्प

एम्बाप्पे का यह गोल फ्रांस का वर्ल्ड कप इतिहास का 150वां गोल भी था. इस उपलब्धि के साथ फ्रांस ब्राजील, जर्मनी और अर्जेंटीना के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया. मौजूदा वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे के अब सात गोल हो चुके हैं और वह गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने इस मामले में लियोनेल मेसी की बराबरी भी कर ली है, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है.

अब मोरक्को से होगी बड़ी टक्कर

क्वार्टर फाइनल में अब फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा. फ्रांस लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा. दूसरी ओर, मोरक्को भी कनाडा को 3-0 से हराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा. दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है. सभी की नजरें एक बार फिर किलियन एम्बाप्पे पर होंगी कि क्या वह अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फ्रांस को एक और जीत दिला पाएंगे.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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