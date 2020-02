भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर खिलाड़ी लालरेम्सियामी को 2019 की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) ‘राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर’ खिलाड़ी चुना गया है. इसकी घोषणा एफआईएच ने मंगलवार को की. भारत की 19 वर्षीया लालरेम्सियामी ने अर्जेंटीना की जूलिएटा जांकुनास और नीदरलैंड की फ्रेडरिक माटला को हराया जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं. मिजोरम की इस खिलाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले. उन्हें राष्ट्रीय संघों से 47 .7 प्रतिशत, मीडिया से 28 . 4 प्रतिशत और प्रशंसकों तथा खिलाड़ियों से 36 . 4 प्रतिशत वोट मिले.

बेलारूस के खिलाफ 2017 में डेब्यू करने के बाद लालरेम्सियामी भारतीय टीम का अभिन्न अंग बनी हुई हैं. उन्होंने 2017 में कोरिया और 2019 में स्पेन के खिलाफ सर्वाधिक गोल दागे.

