साउथ अफ्रीका की आगामी टी20 लीग के लिए डरबन फ्रेंचाइजी ने लांस क्‍लूजनर (Lance Klusener ) को मुख्‍य कोच नियुक्‍त किया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका के अंतर्गत नए साल की शुरुआत में इस टी20 लीग का पहला सीजन खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स के स्‍वामित्‍व वाली कंपनी आरपीएसजी समूह ने डरबन फ्रेंचाइजी को खरीदा है.एक कोच के रूप में भी लांस क्‍लूनर का करियर काफी शानदार है. वो जिम्‍बाब्‍वे और अफगानिस्‍तान की टीम को कोचिंग दे चुके हैं. बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग से लेकर अबु धाबी टी10 लीग में भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं.Also Read - आखिर क्यों भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने अनुमति देने को तैयार है BCCI?

इससे पहले साल 2019 में वो साउथ अफ्रीका की टीम के बल्‍लेबाजी कोच भी थे. साल 2011 में वो मुंबई इंडियंस के सहायक कोच थे. दक्षिण अफ्रीका के लिए 49 टेस्ट और 171 एकदिवसीय खेल चुके क्लूजनर ने कहा, ‘‘ मेरे लिये यह नयी चुनौती है. मैं इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. मुझे टीम से मिलने का इंतजार है.’’ Also Read - दक्षिण अफ्रीका की नई टी20 लीग के आयुक्त बने पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ

क्लूजनर ने अतीत में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम को कोचिंग दी है. ‘आरपीएसजी’ समूह के पास इंडियन प्रीमियर लीग की टीम लखनऊ सुपरजायंट्स का भी स्वामित्व है. Also Read - Cricket South Africa head coach Mark Boucher freed by CSA on charges related to racism