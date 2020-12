Galle Gladiators vs Jaffna Stallions Final in Mahinda Rajapaksa International Stadium, Hambantota live starts at 7.00 pm IST: लंका प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस टीमों के बीच खेला जाएगा. ग्लेडिएटर्स ने पहले सेमीफाइनल में कोलंबो किंग्स को 2 विकेट से जबकि जाफना ने दूसरे सेमीफाइनल में दांबुला विकिंग को 37 रन से पराजित कर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है. Also Read - LPL 2020: टूर्नामेंट के बीच हर्शल गिब्स ने छोड़ा कोलंबो किंग्स का साथ, यह है बड़ी वजह

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच LPL 2020 FINAL मैच कब खेला जाएगा?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग 2020 का फाइनल बुधवार (16 दिसंबर 2020) को खेला जाएगा.

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच एलपीएल 2020 का फाइनल कहां खेला जाएगा?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच lpl का फाइनल हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कितने बजे खेला जाएगा?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 : 00 बजे से खेला जाएगा.

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में कितने बजे टॉस होगा?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच Lanka Premier League के फाइनल मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा.

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच lanka premier league 2020 के फाइनल मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच का लाइव प्रसारण Sony Six और Sony Six HD पर देखा जा सकेगा.

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

गॉल ग्लेडिएटर्स और जाफना स्टालियंस के बीच लंका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.