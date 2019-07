नई दिल्ली: श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कई क्रिकेटरों ने उन्हें अपनी शुभकमानाएं दी है. मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला. आखिरी मुकाबले में भी मलिंगा ने धारदार गेंदबाजी की और 38 रन देकर तीन विकेट चटकाए. श्रीलंका ने 91 रनों से यह मुकाबला जीतकर मलिंगा को दमदार विदाई दी.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए एक साथ खेलने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ट्वीट कर कहा, “अगर मुझे मुंबई इंडियंस के लिए पिछले एक दशक में किसी एक मैच का मैच विनर को चुनना हो तो यह शख्स उसमें टॉप पर होगा. एक कप्तान के तौर पर वह मुझे तनावग्रस्त स्थिति में आराम देते हैं और हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरते है. टीम में उनकी भूमिका ऐसी ही थी. मलिंगा आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं.”

बुमराह ने भी मुंबई इंडियंस के अपने साथी के बारे में कहा, “मलिंगा की शानदार गेंदबाजी. आपने क्रिकेट के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद. मैंने हमेशा आपसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा.” भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, “शानदार वनडे करियर के लिए आपको बधाई. भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकमानाएं.” पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा, “केवल एक ही गेंदबाज जिन्होंने विश्वकप में दो हैट्रिक और वनडे में कुल तीन हैट्रिक ली है. एक ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है. हमेशा महान. शुक्रिया मलिंगा.”

Classic Mali spell 🎯 Thank you for everything you’ve done for cricket. Always admired you and will always continue to do so 🤗.

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 26, 2019