मां के आंसू- पिता का दिल, सविता कंसवाल की कामयाबी ने सभी को भावुक कर गर्व से भर दिया

नई दिल्ली. मंगलवार का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे खास रहा, जब देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अवॉर्ड दिए जा रहे थे. इस अवॉर्ड कार्यक्रम के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया, जब यहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया और माउंटेनियर सविता कंसवाल (Savita Kanswal) की कहानी सुनकर गर्व भी महसूस कर रहा था. सविता कंसवाल देश की पहली ऐसी महिला बनी थीं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़कर इतिहास रच दिया. इस कामयाबी के लिए उन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने दोनों चोटियों पर महज 16 दिनों में कामयाबी हासिल कर ली थी.

हालांकि अपने ही जिले की एक चोटी को फतेह करने के क्रम में 25 वर्षीय इस जांबाज माउंटेनियर की जान चली गई. वह 40 लोगों के दल के साथ यहां गई थीं. उन्हें 9 जनवरी 2024 को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया. इस अवॉर्ड को उनके पिता राधेश्याम कंसवाल ने लिया और इस वक्त उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे.

जब सविता कंसवाल का नाम अवॉर्ड के लिए पुकारा गया और इसके बाद उनके साहस की कहानी को बताया गया तो यहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं और इस बेटी के करतब पर सभी को गर्व भी हो रहा था. इस दौरान उनकी मां के आंसू रुक नहीं पा रहे थे और पिता भी भावुक होकर यह अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति की ओर बढ़ रहे थे.

View this post on Instagram

इस कार्यक्रम के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर इस पल का वीडियो शेयर करते हुए एक भावुक नोट लिखा. इस वीडियो में अनुराग ठाकुर ने उसी पल को साझा किया है, जिसमें सविता के पिता अपनी बेटी की अदम्य साहस के कारनामे के लिए अवॉर्ड लेने के लिए खड़े हो रहे हैं और जब एवरेस्ट औरमकालू चोटी को फतेह करने की उनकी बेटी की कहानी बयां की जा रही है तो सभी भावुक दिख रहे हैं.

Heartwarming Moment of the Day

A deeply emotional and pride-filled moment as Shri Radhe Shyam Kanswal ji accepts the Tenzing Norgay National Adventure Award 2022 in Land Adventure on behalf of his late daughter, Savita Kanswal.

Savita became the 1st Indian woman to scale Mt.… pic.twitter.com/6JTlsDfSsP

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 9, 2024