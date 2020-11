Latest Cricket News Today: डेविड मलान (Dawid Malan) की अर्धशतकी पारी और कप्तान इयोन मोर्गन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी के दम पर इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa vs England 2nd T20) को दूसरे टी20 में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच मंगलवार को केपटाउन में खेला जाएगा. Also Read - New Zealand v West Indies 2nd T20: ग्लेन फिलिप्स के रिकॉर्ड शतक से न्यूजीलैंड ने जीती टी20 सीरीज

दक्षिण अफ्रीका की ओर से रखे गए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 1 गेंद बाकी रहते 6 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली. इंग्लैंड की ओर से मलान ने 40 गेंदों पर 7 चौकों और एक चौके की मदद से 55 रन बनाए जबकि मोर्गन ने 17 गेंदों पर 3 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 26 रन की पारी खेली.

विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jose Buttler) ने 15 गेंदों पर 22 रन का योगदान दिया जबकि ओपनर जेसन रॉय ने 19 गेंदों पर 14 रन बनाए. बेन स्टोक्स 16 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से तबरेज शम्सी ने सर्वाधिक 3 जबकि लुंगी एंगिडी ने दो वहीं कगीसो रबाडा ने एक विकेट लिया.

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 146 रन बनाए. उसकी ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. कप्तान क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने सर्वाधिक 30 रन बनाए जबकि जॉर्ज लिंडे ने 29 रन की पारी खेली. वान डर डुसेन ने नाबाद 25 रन बनाए.

इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले जबकि जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) , टॉम कर्रन और क्रिस जॉर्डन ने एक एक विकेट लिया.