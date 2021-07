भारती टेनिस के दो महान खिलाड़ी लिएंडर पेस (Leander Paes) और महेश भूपति (Mahesh Bhupathi) एक बार फिर साथ-साथ दिखाई देंगे. दोनों खिलाड़ी इस बार टेनिस कोर्ट पर तो नहीं लेकिन एक नई वेब सीरीज में दिखाई देंगे. दोनों खिलाड़ी इस बार इस वेब सीरीज में दुनिया की नंबर वन टेनिस जोड़ी बनने के अपने सफर के अनछुए पहलुओं और मजेदार किस्सों को फैन्स के साथ शेयर करेंगे. Also Read - लिएंडर पेस के टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में जगह बनाने के सवाल पर भूपति ने दिया बड़ा बयान

पेस और भूपति इस वेब सीरीज में अपने सफर और आपसी रिश्ते की किस्सागोई करते नजर आएंगे. यह वेबसीरिज मशहूर निर्देशक दंपत्ति अश्विनी अय्यर तिवारी और नीतेश तिवारी ने बनाई है. पेस और भूपति 1999 में विम्बलडन युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी थे. दोनों के फिर से साथ आने की अटकलें तब लगने लगीं थी जब रविवार को पेस ने ट्विटर पर पहले विम्बलडन पुरुष युगल खिताब की 22वीं वर्षगांठ पर दोनों की तस्वीर डाली. Also Read - Bengaluru Open: घरेलू कोर्ट पर अंतिम ATP टूर खिताब जीतने से चूके लिएंडर पेस

उन्होंने लिखा था, ‘दो लड़कों का सपना देश का नाम रोशन करने का था. हैशटैग ली हेश.’ Also Read - Davis Cup : 46 वर्षीय लिएंडर पेस नेे जीता 44वां युगल मुकाबला, भारत की पाक पर 3-0 की अजेय बढ़त

22 years ago today, we became the first Indians to win @Wimbledon. As two young boys all we dreamt of was making our country proud! 🎾🌱🏆 @Maheshbhupathi #LeeHesh pic.twitter.com/TWFj3imCoZ

— Leander Paes OLY (@Leander) July 4, 2021