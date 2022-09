Legends League Cricket 2022- India Maharajas vs World Giants LIVE Streaming: रिटायर्ड क्रिकेटरों की लीग लीजेंड क्रिकेट लीग (LLC) की आज से कोलकाता में शुरुआत हो रही है. रिटायर्ड हुए कुछ क्रिकेटर्स पहले ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेल रहे हैं और अब इसके साथ-साथ ही एक और लीग शुरू हो रही है. कुछ क्रिकेटर्स तो दोनों लीग का हिस्सा हैं और वे इन दोनों में ही खेलते नजर आएंगे. वैसे तो इस लीग की औपचारिक शुरुआत शनिवार से होगी, जब इंडिया कैपिटल की टीम गुजरात जायंट्स से भिडऩे उतरेगी. लेकिन इससे पहले इस लीग के खिलाड़ी आज एक चैरिटी मैच में उतरेंगे.Also Read - LLC 2022: इंडिया महाराज का वर्ल्ड जायंट्स से मुकाबला, वीरेंदर सहवाग और जैक कालिस करेंगे कप्तानी

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच में इंडिया महाराजा की टीम वर्ल्ड जायंट्स के खिलाफ खेलने उतरेगी. इंडिया महाराजा की कमान भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग संभाल रहे हैं, जबकि वर्ल्ड जायंट्स के कप्तान अपने दौर के साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कालिस के हाथ में हैं. Also Read - LLC 2022: इंडियन महाराज के कोच होंगे जॉन बुकानन, जबकि वर्ल्ड जायंट्स को लालचंद राजपूत करेंगे तैयार

यहां जानें- लीजेंड्स क्रिकेट लीग के स्पेशल मैच- इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? (IND M vs WG, Match Date)

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला शुक्रवार, 16 सितंबर यानी आज शुक्रवार को खेला जाएगा.

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा? (IND M vs WG, Match Venue)

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डेन्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (IND M vs WG, Match Timing)

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा.

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (IND M vs WG, TV Channel)

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों प्रसारित होगा.

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (IND M vs WG on Mobile App)

डिजनी हॉटस्‍टार ऐप के माध्‍यम से फैन्‍स इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स टी20 मुकाबला मोबाइल पर देख पाएंगे.