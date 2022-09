रिटायर्ड क्रिकेटरों की लीग लीजेंड्स क्रिकेट लीग का शेड्यूल जारी हो चुका है. दूसरे सीजन के पहले मैच में गौतम गंभीर की कप्तानी वाली टीम इंडिया कैपिटल्स वीरेंदर सहवाग की गुजरात जायंट्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला करने उतरेंगी. यह मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. पहले मुकाबले के बाद इस लीग का एक्शन लखनऊ शिफ्ट होगा, जहां हरभजन सिंह की मणिपाल टाइगर्स का मुकाबला इरफान पठान की भीलवाड़ा किंग्स से 18 सितम्बर को होगा.Also Read - Asia Cup 2022: अपने शॉट सिलेक्शन पर फिर घिरे ऋषभ पंत, वसीम अकरम बोले- रोहित-राहुल से सीख कर आना था

लीजेंड्स लीग में ये चार टीमें उतरेंगी जो 12 मैचों के लीग चरण में एक दूसरे से 2-2 बार खेलेंगी. मैचों के बीच चार दिन विश्राम के होंगे. लीग चरण की दो शीर्ष टीमें दो अक्टूबर को जोधपुर में बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में क्वॉलीफायर में खेलेंगी और विजेता टीम पांच अक्टूबर को होने वाले फाइनल में जगह बनाएगी. Also Read - विराट को खरी-खोटी सुनाने वाले गंभीर अब तारीफ में पढ़ रहे हैं कसीदे, बोले-उसनें...

क्वॉलीफायर में पराजित होने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा. उसका तीसरे स्थान की टीम के साथ तीन अक्टूबर को मुकाबला होगा और विजेता टीम फाइनल में जगह बनाएगी. लीग चरण में चौथे स्थान पर रही टीम बाहर हो जाएगी. Also Read - LLC 2022: वीरेंदर सहवाग-गौतम गंभीर के बाद हरभजन सिंह और इरफान पठान भी बने कप्तान

The schedule for #LLCT20 is here. Get ready to catch the #Legends of cricket battling it out starting September 16, 2022.

Book your tickets on @bookmyshow and witness some #Boss performances in #LegendsLeagueCricket#Kolkata #Lucknow #Delhi #Cuttack #Jodhpur #BossLogonKaGame pic.twitter.com/dgsi17AHBI

— Legends League Cricket (@llct20) September 7, 2022