Lionel Messi Set New Record for Argentina: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) सोमवार को जब कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में बोलिविया के खिलाफ मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपने देश के लिए एक नया इतिहास रच दिया. मैस्सी का यह 148वां इंटरनेशनल मैच था, जिसके बाद अब वह अपने देश के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं. इस मैच में मेस्सी ने अपनी टीम की 4-1 से जीत में दो शानदार गोल भी दागे.

अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर ने अपनी इस नई उपलब्धि से संन्यास ले चुके डिफेंडर जेवियर मासचेरानो (Javier Mascherano) के रिकॉर्ड तोड़ा है. उनके दो गोल से अर्जेंटीना ने ग्रुप ए में अपना शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया. अब अर्जेंटीना का अगला मुकाबला क्वॉर्टर फाइनल में शनिवार को इक्वाडोर से होगा.

मेस्सी ने अर्जेंटीना की तरफ से अपना पहला मैच हंगरी के खिलाफ 2005 में खेला था. इस मैत्री मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी पर कोहनी से प्रहार करने के कारण उन्हें बीच से बाहर भेज दिया गया था.

बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाले मेस्सी के नाम पर अभी 75 अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज हैं और वह साउथ अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. पेले ने ब्राजील की तरफ से 77 गोल किए थे और अभी वह साउथ अमेरिकी सूची में शीर्ष पर हैं. मेस्सी जिस शानदार फॉर्म में चल रहे हैं ऐसे में वह अगले एक या दो मैचों में ही पेले के इस रिकॉर्ड को तोड़कर इस पर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं.

यही नहीं मेस्सी कोपा अमेरिका में सर्वाधिक मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकते हैं. मेस्सी ने अब तक 31 मैच खेले हैं, जबकि यह रिकॉर्ड फिलहाल चिली के सर्जियो लिविंगस्टोन (34 मैच) के नाम पर है. अगर अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका में फाइनल तक का सफर तय करती है तो मेस्सी इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.

