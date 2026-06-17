लियोनेल मेसी ने की फुटबॉल के एक और एलीट क्लब में एंट्री- ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी, रोनाल्डो के क्लब में दर्ज किया नाम

फीफा वर्ल्ड कप में आज अल्जीरिया के खिलाफ खेलने उतरे लियोनेल मेसी अपने करियर का रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप और 200वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 17, 2026, 8:14 AM IST
lionel messi
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी (तस्वीर@ANI)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरी अर्जेंटीना शानदार खेल दिखा रही है. इस मैच में मैदान पर कदम रखते ही अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी (Lionel Messi) अपने फुटबॉल करियर में दो खास उपलब्धियां अपने नाम कर ली. मेसी ने इस मैच में जैसी ही कदम रख तो वह अपने करियर का छठा फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले दुनिया के पहले और इकलौते खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा यह मेसी का यह 200वां इंटरनेशनल मैच भी है. इसी के साथ वह प्रतिद्वंद्वी पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक स्पेशल क्लब में भी शामिल हो गए हैं.

दुनिया में अब 200 या इससे ज्यादा फुटबॉल इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 3 खिलाड़ी हो गए हैं. मेसी और रोनाल्डो के अलावा इस क्लब में कुवैत के बदर अल मुतावा का नाम शामिल है. कन्सास स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मेसी ने गोल करके अपने लिए और भी खास बना दिया. उन्होंने मैच के पहले ही हाफ में 17वें मिनट में मैच का पहला गोल दागकर अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी.

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इसके बाद दूसरे हाफ में उन्होंने एक के बाद एक दो और गोल दागकर गोल की हैट्रिक भी बना दी. उन्होंने मैच के 60वें और 76वें मिनट में अपना दूसरा और तीसरा गोल दागा. इसके बाद मैदान पर 78 मिनट बिताने के बाद इस चैम्पियन ने टीम को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिलाने के बाद मैदान से बाहर जाने का फैसला लिया.

फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में 228 मैच खेल चुके क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे आगे हैं. कुवैत के बदर अल-मुतावा ने अब तक 202 मैच खेले हैं, जबकि लियोनेल मेसी के नाम भी अब 200 मैच हो गए हैं. उनके बाद क्रोएशिया के लुका मोड्रिक (198) का नाम है, जो इस क्लब से 2 मैच दूर हैं.

अर्जेंटीना इस मैच से अपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अभियान की शुरुआत कर रहा है. वह इस बार यह खिताब बचाने मैदान पर उतरा है और 38 वर्षीय मेसी ने इस मैच को खेलने के लिए मैदान पर उतरे तो यह उनके फुटबॉल करियर का छठा वर्ल्ड कप भी बन गया. दुनिया में 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं. मेसी ने इससे पहले 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया.

उन्होंने अपने करियर के पहले वर्ल्ड कप में 3 मैच खेलने का मौका मिला था. जर्मनी में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में एक गोल और एक असिस्ट कर अपनी पहचान बनाई थी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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