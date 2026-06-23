FIFA वर्ल्ड कप 2026: मेसी का जादू जारी- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो गोल दागकर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बोले- उम्र नहीं, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर फोकस

2 दिन बाद 39 साल के होने जा रहे लियोनेल मेसी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह अब FIFA वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉल का पीछा करते लियोनेल मेसी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मेसी ने लिखा अपना नाम

FIFA वर्ल्ड कप में मेसी के नाम सर्वाधिक 18 गोल, जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज (16 गोल) को पीछे छोड़ा

अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में 2 मैचों में अब तक 5 गोल किए, सभी गोल मेसी ने दागे

बुधवार (24 जून) को 34वां बर्थडे सेलीब्रेट करेगे मेसी, बोले- उम्र पर नहीं फिटनेस-परफॉर्मेंस पर फोकस

अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अब तक इस टूर्नामेंट में उनकी टीम ने 5 गोल किए हैं और यह सभी गोल मेसी ने दागे हैं. उन्होंने पहले दो मैचों में नए-नए विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. वह इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेलकर ही सबसे ज्यादा 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी बने. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मैच का पहला गोल दागकर फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस मैच में उन्होंने कुल 2 गोल दागे और अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनके नाम सर्वाधिक 18 गोल हो गए हैं.

अपने 39वें जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी मेसी ने कहा कि वह अपनी उम्र के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनका पूरा ध्यान फिट रहने और बेहतर प्रदर्शन करने पर है.

सोमवार को डलास में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया. इस मैच में मेसी ने पहले हाफ में गोल कर फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने इंजरी टाइम में एक और गोल करके वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 तक पहुंचा दी.

मैच के बाद मेसी ने कहा, ‘मैं अपनी उम्र के बारे में सोचने में समय नहीं बिताता. मेरा पूरा ध्यान खुद को फिट और स्वस्थ रखने पर है. मैं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं, और शायद यही वजह है कि मैं बेहतर खेल पा रहा हूं.’

इस जीत के साथ अर्जेंटीना ग्रुप-जे में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है. टीम दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रिया से तीन अंक आगे है. मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है. ऐसे में शनिवार को जॉर्डन के खिलाफ होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में मेसी खेलेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला कोच लियोनेल स्कालोनी ही करेंगे.

मेसी ने यह भी स्वीकार किया कि मैच के 9वें मिनट में उनसे पेनल्टी मिस होने का असर टीम पर कुछ समय के लिए पड़ा था. उन्होंने कहा कि टीम ने दो-तीन आसान मौके भी गंवाए, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों ने वापसी करते बेहतर तरीके से फुटबॉल खेली.

उन्होंने कहा, ‘हमारी टीम हर मुकाबले में पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करती है. हम कभी बेहतर खेलते हैं, कभी थोड़ा कम, लेकिन एक बात तय है कि चाहे सामने कोई भी प्रतिद्वंद्वी हो, हम हर मैच में जीत के लिए पूरी मजबूती से लड़ते हैं.’

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)