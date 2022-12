FIFA World Cup 2022: लियोनेल मेसी ने अपने 1000वें मैच में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर अर्जेंटीना 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में

कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) के राउंड ऑफ 16 में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया (Argentina vs Australia) को 2-1 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी (Lionel Messi) के करियर का यह कुल 1000वां मैच था, जिसे उन्होंने यादगार बनाते हुए शानदार गोल किया और टीम को बढ़त दिलाई.

मेसी ने खेला अपने करियर का 1000वां मैच

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी (Lionel Messi) के करियर का यह कुल 1000वां मैच था, जिसे उन्होंने यादगार बनाते हुए शानदार गोल किया और टीम को बढ़त दिलाई. मेसी ने 35वें मिनट में शानदार गोल किया और अपनी टीम को लीड दिला दी. मेसी के पेशेवर करियर का 789वं गोल है. उन्होंने विश्व कप के नॉकआउट मैचों में अपना पहला गोल किया. मेसी के गोल के दम पर हाफटाइम तक अर्जेंटीना 1-0 से आगे थी.

अर्जेंटीना 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में

ऑस्ट्रेलिया पर मिली जीत के बाद अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. क्वार्टर फाइनल में अब अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड से शुक्रवार को होगा. अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी के अलावा जूलियन अल्वारेज ने भी गोल दागे. अल्वारेज ने 57वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल दागा. ऑस्ट्रेलिया के लिए अर्जेंटीना के एंजो फर्नाडिज ने आत्मघाती गोल किया.

मेसी ने दिग्गज माराडोना को भी पीछे छोड़ा

मेसी ने मैच का पहला गोल दागने के साथ इतिहास रच दिया. वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले अर्जेंटीनाई प्लेयर बन गए हैं. मेसी ने इस मामले में दिग्गज माराडोना को भी पीछे छोड़ दिया है. मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना 9वां गोल दागा.उन्होंने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी वर्ल्ड कप में गोल के मामले में पीछे छोड़ दिया है.