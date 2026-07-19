स्पेन के खिलाफ फाइनल में मेसी बना सकते हैं कई रिकॉर्ड्स, इतिहास रचने से सिर्फ चंद कदम दूर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में लियोनेल मेसी के पास 11 बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इस स्टोरी में हम आपको स्पेन के खिलाफ मैच में वह कौन-कौन से नए इतिहास रच सकते हैं.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 19, 2026, 4:33 PM IST
Lionel Messi
Lionel Messi (Photo: IANS)
  • मेसी फाइनल में रच सकते हैं नया इतिहास
  • तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे कप्तान मेसी आज
  • स्पेन खिलाफ मेसी तोड़ सकते कई रिकॉर्ड आज
  • दोबारा चैंपियन बनकर इतिहास रच सकते मेसी फिर

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरने जा रहे हैं. 19 जुलाई को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा. अगर मेसी इस मैच में खेलते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो सकते हैं. वह सिर्फ एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि फाइनल में मेसी किन 11 बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं.

सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड

अगर मेसी फाइनल में खेलते हैं तो वह 39 साल 25 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके साथ ही वह वर्ल्ड कप इतिहास में तीन फाइनल खेलने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी भी बनेंगे. इससे पहले ब्राजील के दिग्गज काफू ने 1994, 1998 और 2002 में लगातार तीन फाइनल खेले थे. मेसी इससे पहले 2014 और 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के लिए खेल चुके हैं. इतना ही नहीं, वह वर्ल्ड कप इतिहास के पहले ऐसे कप्तान भी बनेंगे, जो अपनी टीम की कप्तानी करते हुए तीसरे फाइनल में उतरेंगे.

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दो बार कप्तान रहते हुए वर्ल्ड कप जीतने का मौका

अगर अर्जेंटीना स्पेन को हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतता है, तो मेसी नया इतिहास रच देंगे. वह दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे, जिन्होंने अपनी टीम के कप्तान रहते हुए दो बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हो. इससे पहले कई खिलाड़ियों ने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन किसी ने भी दोनों बार कप्तानी करते हुए यह काम नहीं किया. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड मेसी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो सकता है.

गोल करने पर टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड

मेसी इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 गोल कर चुके हैं. अगर वह फाइनल में एक गोल करते हैं तो 1958 में स्वीडन के निल्स लीडहोम का सबसे उम्रदराज फाइनल गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इसके अलावा वह अर्जेंटीना के लिए एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड 1930 में गिलेर्मो स्टाबिले के 8 गोल के बराबर है. अगर मेसी फाइनल में दो गोल कर देते हैं तो एक वर्ल्ड कप में 10 गोल करने वाले पहले गैर-यूरोपीय खिलाड़ी बन जाएंगे. वहीं हैट्रिक लगाने पर वह वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के साथ फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे फुटबॉलर बन जाएंगे.

विश्व फुटबॉल के कई और बड़े रिकॉर्ड भी दांव पर

अगर मेसी फाइनल में गोल करते हैं तो वह दो अलग-अलग वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करने वाले दुनिया के सिर्फ छठे खिलाड़ी बन जाएंगे. 2022 के फाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाफ दो गोल किए थे. अगर अर्जेंटीना मैच जीतता है और मेसी गोल भी करते हैं, तो वह वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं. इसके अलावा अर्जेंटीना अगर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनता है, तो मेसी सबसे ज्यादा उम्र में लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे. ऐसे में स्पेन के खिलाफ यह मुकाबला सिर्फ अर्जेंटीना के लिए नहीं, बल्कि मेसी के करियर के सबसे यादगार मैचों में से एक साबित हो सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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