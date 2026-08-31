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Lionel Messi ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल की अर्जेंटीना जर्नी को कहा अलविदा

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 20 साल बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अब वह अर्जेंटीना की जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएंगे.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 31, 2026, 10:00 PM IST
Lionel Messi ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल की अर्जेंटीना जर्नी को कहा अलविदा
मेसी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया. (Photo from IANS)
  • लियोनेल मेसी ने 20 साल बाद अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लिया
  • लियोनेल ने अर्जेंटीना टीम के लिए करीब 207 मैच खेले हैं
  • उन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप और दो कोपा अमेरिका खिताब दिलाए
  • अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद मेस्सी इंटर मियामी के लिए क्लब फुटबॉल प्रतियोगी बने रहेंगे.

Lionel Messi Retirement: फुटबॉल की दुनिया में खूब नाम कमाने वाले शुमार लियोनेल मेसी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया. 39 साल के मेसी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर लिखा कि अब वह अर्जेंटीना की जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएंगे. इस घोषणा के साथ ही उनका करीब 20 साल लंबा अंतरराष्ट्रीय करियर भी खत्म हो गया. इस दौरान, मेसी ने 207 मैच खेले. 2022 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया और टीम को दो कोपा अमेरिका खिताब दिलाए.

स्पेन से हारने के बाद ही कर लिया था फैसला

मेसी ने बताया कि संन्यास लेने का फैसला उनके मन में बहुत टाइम से चल रहा था. उन्होंने स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के दो दिन बाद ही अपना विदाई संदेश लिख लिया था. हालांकि, उनके पिता जॉर्ज मेसी की मौत के बाद वह अपने फैसले को लेकर और ज्यादा निश्चित हो गए. मेसी ने माना कि अर्जेंटीना और उसके फैंस से उनका रिश्ता ईमोंशनल रहा है, इसलिए यह फैसला उनको दर्द देने वाला था. मेसी ने कहा कि उन्होंने हमेशा नेशनल टीम के लिए अपना सब कुछ दिया और देशवासियों को गर्व महसूस कराने की कोशिश की.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026 फाइनल की हार पर मेसी अब भी गमगीन, बोले- दर्द गहरा है, घाव भरने में समय लगेगा

विश्व कप से Copa América तक मेसी का शानदार सफर

आपको बता दें मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था. करियर में उन्होंने बहुत ऊंचे और मुश्किल दोनों दौर देखे. 2014 और इस साल स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के अलावा उन्हें लंबे समय तक बड़े खिताब का इंतजार करना पड़ा. फिर 2022 में उन्होंने अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया. इसके अलावा टीम ने मेसी के नेतृत्व में दो कोपा अमेरिका (Copa América) खिताब भी जीते. अब उन्होंने कहा है कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और टीम में कई युवा खिलाड़ी तैयार हैं, जिन्हें अपनी जगह बनाने का मौका मिलना चाहिए.

अब मैं बाहर से करूंगा अर्जेंटीना को सपोर्ट: मेसी

इतना ही नहीं मेसी ने अर्जेंटीना के फैंस को पिछले 20 साल के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें स्टेडियम के अंदर से फैंस की आवाज बहुत याद आएगी, लेकिन अब वह बाहर से टीम को सपोर्ट करेंगे और अच्छे-बुरे हर समय उसके साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने अपने परिवार, कोच, साथियों और अधिकारियों को भी शुक्रिया कहा. मेसी ने लिखा कि वह गर्व और सुकून के साथ यह अध्याय खत्म कर रहे हैं. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे अर्जेंटीनी बनाया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने के बावजूद मेसी क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे और इंटर मियामी के साथ उनका करार 2028 तक है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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