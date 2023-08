Messi scored in debut: लियोनेल मेसी ने MLS डेब्यू में दागा गोल, जीत के बाद भी विवादों में फंसे

हैरिसन (न्यू जर्सी): स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) में यादगार डेब्यू में 89वें मिनट में गोल कर इंटर मियामी को न्यूयॉर्क रेड बुल्स (Inter Miami vs NY Red Bulls) पर 2-0 से जीत दिलाने में मदद की. मियामी की टीम पिछले 11 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई थी लेकिन शनिवार रात को न्यूयॉर्क रेड बुल्स पर जीत से उन्होंने इस लय को तोड़ दिया.

मेसी बार्सिलोना के पूर्व साथी सर्गियो बस्कक्वेस्ट के साथ 60वें मिनट में मैदान में उतरे. मियामी ने तब डिएगो गोमेज के 37वें मिनट में किये गये गोल से बढ़त बनायी हुई थी. मेसी को खेलते देखने के लिए स्टेडियम के बाहर मैच से ढाई घंटे पहले ही भीड़ लगी हुई थी. सड़क पर मेसी की जर्सी खरीदने की होड़ लगी हुई थी और स्टेडियम में आधे दर्शकों ने मेसी के तीन क्लबों ओर अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनी हुई थी.

मेसी ला लिगा और लीग वन पदार्पण में गोल नहीं कर सके थे जिससे सात बार के ‘बैलन डिओर’ विजेता से दर्शकों को एमएलएस पदार्पण में काफी उम्मीदें लगी हुई थीं.