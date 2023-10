Lionel Messi ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड आठवीं बार जीता Ballon D’or पुरस्कार

पेरिस: करिश्माई फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने रिकॉर्ड आठवीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी’ओर (Ballon D’or) पुरस्कार जीत लिया है. बैलोन डी’ओर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है.

इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने मेसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया. अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जिताने वाले मेसी इससे पहले 200 9, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में भी बैलोन डी’ओर पुरस्कार जीत चुके हैं.

मेसी सबसे ज्यादा बार इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी हैं. उनके पीछे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके नाम पांच बार यह पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है. मेसी बैलोन डी’ओर पुरस्कार जीतने वाले पहले मेजर लीग सॉकर (MLS) खिलाड़ी बन गए हैं.

💬 The speech of the 2023 Ballon d’Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023