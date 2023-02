Hindi Sports Hindi

FIFA Best prize: लियोनेल मेसी ने दूसरी बार जीता सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवॉर्ड, स्पेन की अलेक्सिया बनीं बेस्ट महिला फुटबॉलर

Best FIFA Men's Player for 2022: 35 साल के इस फॉरवर्ड ने अपने करियर में दूसरी बार यह अवॉर्ड हासिल किया है. उन्होंने 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था.

FIFA Best prize: मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने साल 2022 का फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार (Best FIFA Men’s Player for 2022) जीत लिया है. 35 साल के इस फॉरवर्ड ने अपने करियर में दूसरी बार यह अवॉर्ड हासिल किया है. उन्होंने 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था.

2022 कतर विश्व कप के चैंपियन अर्जेंटीना ने अवॉर्ड्स समारोह में चार ट्रॉफियां जीतीं. अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार मिला जबकि एमिलियानो मार्टिनेज ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का खिताब अपने नाम किया.

स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2022 जीता. फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के उद्घाटन भाषण के बाद, समारोह की शुरुआत ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को एक वीडियो श्रद्धांजलि के साथ हुई, जिनका 29 दिसंबर, 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

पेले की पत्नी मर्सिया आओकी को ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो और राष्ट्रपति इन्फेंटिनो से विशेष पहचान पुरस्कार मिला.

सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर इंग्लैंड की मैरी एर्प्स थीं और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच इंग्लैंड की महिला राष्ट्रीय टीम की सरीना विगमैन रहीं.

पोलैंड के एंप्टी फुटबॉलर मार्सिन ओलेक्सी ने 6 नवंबर, 2022 को अपनी टीम वार्टा पॉज्नान और स्टाल रेज्जो के बीच एक मैच में अपने एक फुट वॉली स्कोर के साथ पुस्कस अवार्ड (सर्वश्रेष्ठ गोल) जीता. फेयर प्ले अवार्ड विजेता जॉर्जिया के लुका लोचशविली थे.

