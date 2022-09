Liton Das Trolled for Sharing Hindu God Picture बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम के अहम सदस्‍य लिटन दास इन दिनों अपने देश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं. इसके पीछे मुख्‍य वजह है नवरात्रि को लेकर उनका एक पोस्‍ट. लिटन उन चुनिन्‍दा हिन्‍दू क्रिकेटर्स में से एक हैं जो बांग्‍लादेश के लिए सर्वोच्‍च स्‍तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पड़ोसी देश के कट्टरपंथी दास द्वारा अपने धर्म में में विश्‍वास रखने से खुश नहीं हैं. यही वजह वजह है कि मां दुर्गा की तस्‍वीर फेसबुक पर शेयर करने के बाद उन्‍हें अपने ही देश में तिरस्‍कार का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - वास्तु टिप्स: नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते समय दिशा का रखें खास ध्यान, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद

25 सितंबर को लिटन दास ने एक पोस्‍ट फेसबुक पर डाला था जिसमें उन्‍होंने लिखा था "महालया की बधाई. मां आ रही है." देखते ही देखते यह पोस्‍ट वायरल हो गया. बड़ी सख्‍या में लोगों ने लिटन दास के इस पोस्‍ट पर अच्‍छे कमेंट भी किए. इस दौरान एक बड़ा तबका ऐसा भी था जिसने दास को धर्म परिवर्तन करने की सलाह तक दे डाली. कट्टरपंथी समूहों ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्‍लाम ही दुनिया का सर्वश्रेष्‍ठ धर्म है.

“Let Allah provide guidance to everyone, and give them the wisdom to find the right path (Islam),” wrote Emrol. (5/n) pic.twitter.com/XQvpJ1ncry

इससे पहले कृष्‍ण जन्‍माष्‍ट्रमी के अवसर पर भी लिटन दास को उनके सोशल मीडिया पोस्‍ट पर काफी ट्रोल किया गया था. तब एक बच्‍चे का वीडिया काफी वायरल हुआ था. इस बच्‍चे से फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा गया था. उसका कहना था कि वो लिटन दास को पसंद नहीं करता और ना ही उससे मिलने की इच्‍छा रखता है क्‍योंकि वो हिन्‍दू है.

None of this is surprising in the context of Bangladesh. Check this viral video to have a sneak peek into the vicious indoctrination of children in the country’s madrassas:https://t.co/Sio9QLWVLi

— Dibakar Dutta (দিবাকর দত্ত) (@dibakardutta_) September 25, 2022