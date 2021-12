PKL 2021, Bengaluru Bulls vs U Mumba Match 1 Live: प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का आगाज 22 दिसंबर को होने जा रहा है. सीजन का पहला मैच बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा (Bengaluru Bulls vs U Mumba) के बीच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें दूसरी बार खिताब पर अपना कब्जा जमाने के इराद से उतरेंगी. यू मुंबा ने साल 2015 में बेंगलुरु बुल्स को ही मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. ऐसे में बुल्स उस पुरानी हार का दर्द लेकर इस मैच में पूरे दमखम के सात अपने मजबूत रेडर्स के साथ खेलेगी.Also Read - Pro Kabaddi 2021, Haryana Steelers vs Patna Pirates, Live Streaming: यहां देखें हरियाणा बनाम पटना मैच का लाइव प्रसारण

U Mumba Full Squads: रेडर- अभिषेक सिंह, वी अजीत कुमार, नवनीत, प्रदीप एस, जश्नदीप सिंह, शिवम अनिल, कमलेश. डिफेंडर- फजल अत्राचली, सुनील सिद्धगावली, अजीत, हरेंद्र कुमार, प्रिंस, रिंकी एचसी, राहुल सेतपाल. ऑलराउंडर- पंकज, अजिंक्य कापड़े Also Read - Pro Kabaddi 2021,Tamil Thalaivas Full Schedule & Squads: जानिए तमिल थलाइवाज का शेड्यूल और फुल स्क्वाड

Bengaluru Bulls Full Squads: रेडर- पवन सहरावत, चंद्रन रंजीत, दीपक नरवाल, डोंग जियोन ली, जीबी मोरे, बंटी, अबुल फजल मगसूदलू, नसीब, रोहित, भारत. डिफेंडर- महेंद्र सिंह, अमित शिरॉन, विकास, अंकित, मोहित सेहरावत, सौरभ नंदल, मयूर जगन्नाथ, रोहित कुमार. Also Read - Pro Kabaddi 2021,Puneri Paltan Full Schedule & Squads: जानिए पुनेरी पलटन का शेड्यूल और फुल स्क्वाड

PKL 2021, Telugu Titans vs Tamil Thalaivas Match 2: आज का दूसरा मैच तेलुगू टाइटंस और तमिल थलावाज (Telugu Titans vs Tamil Thalaivas) के बीच होगा. इस मैच में अंकित बेनीवाल, अबोजर मिघानी, के प्रपंजन, मंजीत जैसे खिलाड़ी अपनी ताल ठोकेंगे.

Telugu Titans Full Squads: रेडर- मुला शिवा गणेश रेड्डी, राकेश गौड़ा, अमित कुमार, गुरविंदर सिंह, सूरज देसाई, सिद्धार्थ सिरीश देसाई, अंकित बेनीवाल, कमल सिंह, रजनीश, अबोजर मिघानी. डिफेंडर- विशाल भारद्वाज, सी अरुण, कृष्णा मदान, मनीष, आकाश चौधरी. ऑलराउंडर- डेविट जेनिंग्स अरमान, फरहाद रहीमी मिलाघरन.

Tamil Thalaivas Full Squads: रेडर- के प्रपंजन, अतुल एमएस, मंजीत, भवानी राजपूत, अजिंक्य अशोक पंवार, हिमांशु, अशिरी अलावागथे. डिफेंडर- सुरजीत सिंह, साहिल, एम अभिषेक, हिमांशु, सागर, आशीष, मोहित, साहिल. ऑलराउंडर- सागर बी कृष्णा, संथपनेसेल्वा एम, सौरभ पाटिल.

PKL 2021, Bengal Warriors vs UP Yoddha Match 3: तीसरा मैच बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धा (Bengal Warriors vs UP Yoddha) के बीच होगा. यूपी पहले खिताब की तलाश में है. टीम के पास श्रीकांत जाधव जैसे रेडर हैं, जबकि बंगाल के सुकेश हेगड़े उन्हें चुनौती देते नजर आ सकते हैं.

UP Yoddha Full Squads: रेडर- अमन हुड्डा, अंकित, गुलवीर, जेम्स कमवेती, मोहम्मद ताघी, प्रदीप नरवाल, रोहित, रोहित तोमर, साहिल, श्रीकांत जाधव, सुरेंद्र गिल. डिफेंडर- आशू सिंह, आशीष नागर, बिंटू नरवाल, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, गौरव कुमार, सुमित. ऑलराउंडर- गुरदीप, नितिन पंवार.

Bengal Warrior Full Squads: रेडर- के. प्रभंजन, रवींद्र रमेश कुमावत, सुकेश हेगड़े, भुवनेश्वर गौर, राकेश नरवाल, मोहम्मद तघी पेनमहल्ली, मनिंदर सिंह. ऑलराउंडर- आमिर संतोष धूमल, मोहम्मद इस्माइल नबीबख्श, अविनाश ए. आर. डिफेंडर- जीवा कुमार, धर्मेंद्र सिंह डिफेंडर, विराज विष्णु लांडगे, विजिन थंगादुरई, साहिल, अमित कुमार.