LIVE SCORE India vs West Indies, 3rd ODI: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो मैचों में जीत हासिल कर भारतीय टीम शुक्रवार को होने वाले तीसरे वनडे मैच में कैरेबियाई टीम को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानि कि पिच एक बार फिर स्पिन गेंदबाजों के पक्ष में होगी। ओस की कमी होने की वजह से टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी चुन सकती है।

तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव कर सकती है। कोविड से उबर चुके सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) एक बार फिर अपने पुराने जोड़ीदार रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। धवन के अलावा श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आज के मैच में मौका दिया जा सकता है।

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज टीम के सामने एक बड़ा सवाल होगा। दूसरे वनडे में कप्तान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की जगह खेलने वाले ओडियन स्मिथ (Odean Smith) ने शानदार प्रदर्शन किया। मुमकिन है टीम मैनेजमेंट स्मिथ को तीसरे मैच में एक और मौका दे सकती है जबकि वेस्टइंडीज टीम पर 0-3 से हार का खतरा मंडरा रहा है।

India vs West Indies, Full ODI squad

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर, ईशान किशन, अवेश खान, कुलदीप यादव।

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर), निकोलस पूरन (कप्तान), ब्रैंडन किंग, डैरेन ब्रावो, शमरह ब्रूक्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन, फैबियन एलन, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच, हेडन वॉल्श, रोमारियो शेफर्ड, नक्रमा बोनर, कीरोन पोलार्ड।