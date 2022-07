India vs West Indies, 2nd ODI, Live Cricket Score: पहले वनडे में वेस्‍टइंडीज को मात देने के बाद आज भारत की टीम अपने दूसरे मुकाबले में मेजबानों का सामना भी पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वीन्‍स पार्क ओवल मैदान पर ही कर रही है. टी20 के बाद आज आवेश खान (Avesh Khan ODI Debut) को वनडे डेब्‍यू का मौका मिला है. शिखर धवन एंड कंपनी के पास यह मौका है कि वो कैरेबियन देश पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ले. हालांकि ऐसा होना इतना भी आसान नजर नहीं आता क्‍योंकि बीते मैच में 300 के पार का लक्ष्‍य रखने के बावजूद भारत को महज तीन रन से ही जीत मिली थी. निकोलस पूरन पिछले हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से आज मैदान में उतरे हैं. भारत को वेस्‍टइंडीज दौरे पर तीन वनडे मैचों के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीज के दौरान रोहित शर्मा की भारतीय टीम में वापसी हो जाएगी. फिलहाल वो वनडे सीरीज से ब्रेक पर हैं.Also Read - India vs West Indies, 2nd ODI Live Streaming : कब और कहां देखें IND vs WI दूसरे वनडे की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग