Live Cricket Score, India vs Australia, 2nd Test: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) मैच की शुरुआत शनिवार सुबह होने जा रही है. पहला मुकाबला जीतकर मेजबान टीम पहले ही 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. ऐसे में अब टीम इंडिया मेलबर्न में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 से बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. Also Read - India vs Australia: अजिंक्य रहाणे बोले- ऑस्ट्रेलिया खेलता रहे माइंडगेम, हमें परवाह नहीं

India vs Australia, 2nd Test, Live Score: नए कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) पर जिम्‍मेदारी है कि वो विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम को मजबूती के साथ मैदान में लीड करे. इस मुकाबले में भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए हैं. शुबमन गिल (Shubman Gill) और मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) इस मुकाबले में अपना टेस्‍ट डेब्यू करने जा रहे हैं. वहीं, ऑलराउंडर के रूप में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और विकेटकीपर बल्‍लेबाज के रूप में रिषभ पंत (Rishabh Pant) टीम का हिस्‍सा होंगे. Also Read - IND vs AUS, Live Streaming: जानें, Boxing Day Test के दौरान कैसा रहेगा मौसम और Pitch Report