India Vs England 5th T20I Highlights: भारत ने 5वें और अंतिम टी20 इंटनरेशनल मैच में इंग्लैंड को 36 रन से हराकर सीरीज पर 3-2 से अपना कब्जा जमा लिया है. सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 225 रनों की विशाल चुनौती दी थी. कप्तान विराट कोहली (80*) और रोहित शर्मा (64) की बदौलत भारत ने यह पहाड़ सा टोटल बनाया. जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट गंवाकर 188 रन ही बना पाई. भारत की पारी में भुवनेश्वर कुमार (2/15) और शार्दुल ठाकुर (3/45) की दमदार बॉलिंग के बूते यह मैच अपने नाम कर लिया.