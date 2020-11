Load More

LIVE CRICKET SCORE 2020, TRL vs SPN: महिला टी20 चैलेंज के खिताबी मुकाबले में आज हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवास की भिड़ंत स्‍मृति मंधाना के ट्रेलब्‍लेजर्स से है. सुपरनोवास पहले दो बार खिताब पर कब्‍जा कर चुका है. आज उनकी नजर लगातार तीसरी बार ट्रॉफी जीतने की होगी. पिच को देखते हुए लगता है कि स्पिन गेंदबाजी काफी अहम किरदार निभा सकती है. आज के मैच में ड्यू भी रहेगी. ऐसे में टॉस के मायने भी काफी हैं. इस पिच पर 140 से 150 रन का स्‍कोर जीत के लिए उपयुक्‍त रहेगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. Also Read - Women's T20 Challenge 2020 Trailblazers vs Supernovas Dream11 Team Prediction: खिताबी हैट्रिक पर होगी सुपरनोवाज की नजर, इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवाज टीमें