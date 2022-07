ऑस्‍ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्‍लेबाज एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 के मुकाबले में इतिहास रच दिया. हीली ने टी20 क्रिकेट में वो कारनामा करके दिखा दिया जो अबतक इस फॉर्मेट में किसी पुरुष टीम का खिलाड़ी भी नहीं कर पाया है. वो टी20 में 100 शिकार करने वाली पहली विकेटकीपर बन गई हैं. उन्‍होंने कैच व स्‍टंप के माध्‍यम से कुल 100 बल्‍लेबाजों को डगआउट का रास्‍ता दिखा दिया है. भारतीय सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना उनका 100वां शिकार बनी.Also Read - CWG: ऑस्ट्रेलिया की कीपर से स्टंप में ऐसी गलती, VIDEO देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

बर्मिंघम के एजबेस्‍टन क्रिकेट ग्राउंड पर कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 में महिला क्रिकेट के सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं. आज भारत के सामने ऑस्‍ट्रेलिया की चुनौती है. टीम इंडिया पहले बल्‍लेबाजी के लिए आई. चौथे ओवर में डार्सी ब्राउन की गेंद पर एलिसा हीली ने भारतीय सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना का कैच लपका.

🚨WORLD RECORD!🚨

Alyssa Healy becomes the first player (male or female) to claim 100 dismissals in T20 international cricket! #CricketTwitter #CWG2022 #Birmingham2022 pic.twitter.com/ziKSCJGH3E

— Female Cricket #B2022 (@imfemalecricket) July 29, 2022