England vs India, 5th Test (Rescheduled match), Day 5 : स्टार बल्लेबाजों जॉनी बेयरस्टॉ और जो रूट की शानदार साझेदारी के दम पर इंग्लैंड भारत के खिलाफ पांचवें क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को जीत की दहलीज पर पहुंच गया. जीत के लिए 378 रन के कठिन लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने आक्रामक शुरूआत करते हुए दूसरी पारी में तीन विकेट पर 259 रन बना लिये हैं. उसे अब सीरीज की बराबरी करने वाली जीत के लिए 119 रन की दरकार है. रूट 112 गेंद में 76 और बेयरस्टॉ 87 गेंद में 72 रन बनाकर खेल रहे है. दोनों ने 197 गेंद में 150 रन की साझेदारी कर ली है.

भारत की प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह (कप्तान), मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- एलेक्स लीज़, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), मैटी पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, जेम्स एंडरसन