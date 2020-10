Load More

इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) के 41वें मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और पिछली बार की उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स टीमें शुक्रवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी. Also Read - IPL 2020 KKR vs DC Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे कोलकाता-दिल्ली मैच

दोनों टीमें मौजूदा सीजन में एक बार भिड़ चुकी हैं जहां बाजी चेन्नई के हाथ लगी थी. चेन्नई के यह सीजन कुछ खास नहीं रहा है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने इस सीजन अब तक खेले 10 मैचों में से 7 गंवाए हैं जबकि सिर्फ 3 मैचों में उसे जीत मिली है. ऐसे में उसका प्लेऑफ में पहुंचना आसान नहीं लग रहा है. Also Read - IPL 2020: इन 3 खराब फैसलों के कारण CSK को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है जद्दोजहद

दूसरी ओर मुंबई की टीम 9 में से 6 मैच जीत चुकी है और वह प्लेऑफ से सिर्फ 2 जीत दूर है. हालांकि धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद स्वीकार किया कि सत्र उनके लिए शायद खत्म हो चुका है लेकिन टीम अगर अपने बचे हुए चारों मैच जीत ले तो भी वह 14 अंक हासिल कर सकती है जिससे उन्हें अगर-मगर से प्ले ऑफ में जगह बनाने का मौका मिल सकता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings IPL Full Squad)

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), मुरली विजय, अंबाती रायुडू, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, एन जगदीशन, केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, रुतुराज गायकवाड़ और कर्ण शर्मा.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians IPL Full Squad)

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, इशान किशन, जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, मिशेल मैकलेनघन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर-नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डीकॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.