आईपीएल (IPL 2021) के आठवें मुकाबले में आज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (PBKS vs CSK) ने टॉस जीतकर (CSK opt to bowl) पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

दोनों ही टीमों के कप्‍तानों ने अपने प्‍लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. आज चेन्‍नई अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. वहीं, केएल राहुल की कप्‍तानी वाली पंजाब किंग्‍स की योजना लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की है.

पंजाब किंग्स का प्‍लेइंग इलेवन (PBKS Playing XI): केएल राहुल (कप्‍तान/विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, झाई रिचर्डसन, मुरुगन अश्विन, रिले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह.

चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग इलेवन (CSK Playing XI) : रतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, मोइन अली, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (कप्‍तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर.

Both @PunjabKingsIPL and @ChennaiIPL have opted to play the same XI. No changes today.https://t.co/P8VzT4XXbb #PBKSvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/YtkKmloUnx

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2021