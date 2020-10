Load More

LIVE IPL SCORE, DC vs CSK: आईपीएल 2020 के 33 वें मैच में आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स की भिड़ंत महेंद्र सिंह धोनी की चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से होने वाली है. एक तरफ श्रेयस अय्यर की टीम अपने आठ में से छह मुकाबले जीत चुकी है. तो वहीं चेन्‍नई के नाम इतने ही मैचों में महज तीन जीत है. Also Read - DC vs CSK Dream11 Team Prediction IPL 2020: दिल्ली-चेन्नई में घमासान आज, इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें

चेन्‍नई की टीम इस वक्‍त टूर्नामेंट में करो या मरो की स्थिति में है. एक भी हार टीम के प्‍लेऑफ में पहुंचने के सपने पर पानी फेर सकती है. वहीं, अगर दिल्‍ली की बात की जाए तो उन्‍हें प्‍लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब कम से कम दो मैच जीतने हैं. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपको चेन्‍नई और दिल्‍ली के बीच मैच का पल-पल का हाल बताएंगे. Also Read - IPL 2020, MI vs KKR, Preview: बिना सुनील नरेन के मुंबई के खिलाफ उतर सकती है कोलकाता