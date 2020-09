LIVE IPL SCORE, DC vs SRH: दिल्‍ली के खिलाफ मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 162/4 रन बनाए. जोनी बेयरस्‍टो 53(48), डेविड वार्नर 45(33) और केन विलियमसन 41(26) ने टीम के लिए अहम पारियां खेली. Also Read - राहुल तेवतिया: जब गेंद बल्‍ले पर नहीं आ रही थी और अंतर बढ़ता जा रहा था तो संजू सैमसन मुझे बोले- तुम्‍हें...

बेहद धीमी पति पर वार्नर और बेयरस्‍टो जैसे बल्‍लेबाज रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए. पहले विकेट के लिए दोनों ने साथ मिलकर 77 रन जोड़े. इतने रन बनाने के लिए भी दोनों ने करीब 10 ओवरों का वक्‍त लिया. शॉट लगाने के प्रयास में वार्नर अमित मिश्रा की गेंद पर रिषभ पंत को कैच दे बैठे.

नए बल्‍लेबाज मनीष पांडे महज तीन रन का योगदान ही दे पाए. इस मैच में केन विलियसन को भी मौका मिला था. दो विकेट गिरने के बाद बल्‍लेबाजी के लिए आए विलियमसन ने करीब 200 की स्‍ट्राइकरेट से रन बनाते हुए रनों की रफ्तार को बढ़ाया. उन्‍होंने पांच चौकों की मदद से 26 गेंदों पर 41 रन बनाए. इस मैच में डेब्‍यू करने वाले अब्‍दुल समद ने सात गेंदों पर 12 रन का योगदान दिया.

आईपीएल 2020 11वें मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्‍लेबाजी करने के लिए मैदान में आएगी.

डेविड वार्नर ने टॉस के दौरान बताया कि उनकी टीम के प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए गए हैं. मोहम्‍मद नबी के स्‍थान पर केविन पीटरसन को प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बनाया गया है. इसके अलावा रिद्धमान साहा के स्‍थान पर अब्‍दुल समद को टीम में जगह दी गई है.

