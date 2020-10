LIVE IPL SCORE, KXIP vs CSK: दुबई में खेले जा रहे मुकाबले में किंग्‍स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 178/4 रन बनाए. राहुल ने मैच में 52 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्‍होंने सात चौके और एक छक्‍का लगाया. निकोलस पूरन ने भी 17 गेंदों पर 33 रन का योगदान दिया. चेन्‍नई की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक दो विकेट निकाले. Also Read - KXIP vs CSK Dream11 Team Prediction IPL 2020: तीसरी हार के बाद पंजाब के खिलाफ इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है चेन्नई

टॉस रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2020 के 18वें मुकाबले में किंग्‍स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है.

पंजाब की टीम ने तीन बदलाव किए हैं. करुण नायर, कृष्‍णप्‍पा गौतम, जेम्‍स नीशम को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है. वहीं, मनदीप सिंह, हरप्रीत बरार और क्रिस जोर्डन को टीम में जगह दी गई है. वहीं, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

चेन्‍नई की टीम पिछले तीन मुकाबलों में शिकस्‍त झेलने के बाद अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है। वहीं, पंजाब के कप्‍तान केएल राहुल और दूसरे सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल इस वक्‍त शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

किंग्स इलेवन पंजाब का प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (कप्‍तान/विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, सरफराज खान, क्रिस जॉर्डन, हरप्रीत बराड़, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉट्रेल.

चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग इलेवन: शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, फाफ डु प्लेसिस, एमएस धोनी (कप्‍तान/ विकेटकीपर), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, दीपक चाहर.