LIVE IPL SCORE, KXIP vs SRH: आईपीएल 2020 के 43वें मुकाबले में आज किंग्‍स इलेवन पंजाब के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती है. प्‍वाइंट्स टेबल के नजरिए से देखें तो हैदराबाद पांचवें और पंजाब छठे नंबर की टीम है. हालांकि दोनों ही टीमों के पास 10 मैचों में चार जीत के साथ आठ अंक हैं. प्‍लेऑफ में जगह बनाने के लिए केएल राहुल और डेविड वार्नर दोनों की टीमों को सभी मैच जीतने होंगे. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपतक मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. Also Read - IPL 2020 RCB vs CSK Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे बैंगलोर-चेन्नई मैच