LIVE: Lakshya Sen vs Tze Yong NG CWG 2022 Day-11 India Updates: बर्मिंघम कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 के आखिरी दिन बैडमिंटन से एक के बाद एक अच्‍छी खबर आई। पहले पीवी सिंधु ने महिला एकल में गोल्‍ड अपने नाम किया। फिर लक्ष्‍य सेन ने भी पुरुष एकल में मलेशिया के टेंज यांग एंज को हराकर गोल्‍ड पर कब्‍जा किया। पहला सेट 19-21 से गंवाने के बाद लक्ष्‍य ने 21-9 से वापसी करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की। इससे पहले पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेली ली को हराकर गोल्‍ड मेडल पर कब्‍जा कर लिया है। सिंधु ने मिशेली को पहले सेट में 21-15 से मात दी। इसके बाद दूसरे सेट के दौरान भी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्‍होंने इस सेट में कनाडा की शटलर को 21-13 से हराया। इसके सा‍थ ही भारत ने पदकतालिका में एक स्‍थान की बढ़त के साथ चौथा स्‍थान प्राप्‍त कर लिया है। न्‍यूजीलैंड अब पांचवें स्‍थान पर खिसक गया है। सिंधु के बाद इस वक्‍त लक्ष्‍य सेन का मैच जारी है।Also Read - Birmingham 2022 Commonwealth Games Medal Tally: पीवी सिंधु ने एकतरफा मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल, जानिए अब तक भारत के कुल कितने मेडल हुए?

आज बर्मिंघम में भारतीय एथलीट हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपना पूरा जोर लगाने जा रहे हैं. भारत के पास 10वें दिन का खेल समाप्‍त होने के बाद कुल 55 मेडल हैं और वो पदकतालिका में पांचवें स्‍थान पर हैं. एक और गोल्‍ड के साथ हम चोथे स्‍थान पर आ जाएंगे. ऐसा होना ज्‍यादा मुश्किल भी नजर नहीं आता क्‍योंकि कुल 12 गोल्‍ड मेडल आज दाव पर है, जिसमें से पांच में भारत सोने पर कब्‍जा करने का प्रबल दावेदार नजर आता है. लक्ष्‍य सेन (Lakshya Sen) से पुरुष एकल के मैचों में गोल्‍ड की उम्‍मीद है. हॉकी में भारतीय पुरुष टीम गोल्‍ड के लिए ऑस्‍ट्रेलिया का सामना करने जा रही है. उधर, टेबल टेनिस (Table Tennis) की बात करें तो अचंता शरत कमल (Achanta Shrath Kamal) से भी भारतीय फैन्‍स को गोल्‍ड जीतने की उम्‍मीद है. Also Read - CWG 2022: पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता सोना, कनाडा की खिलाड़ी को हराकर कॉमनवेल्थ गेम में भारत को दिलाया 19वां गोल्ड मेडल | Watch Video

PV Sindhu की एकतरफा जीत से कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स में भारत को मिला 19वां गोल्‍ड

