Live Score and Updates Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Royal Challenge Bangalore 19th Match Ball by Ball Commentary: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (CSK vs RCB) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का 19वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. चेन्नई की टीम ने दो बदलाव करते हुए चोटिल मोईन अली और लुंगी एनगिडी की जगह ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर को टीम में शामिल किया है. बैंगलोर की टीम ने भी दो बदलाव करते हुए केन रिचर्डसन और शाहबाज नदीम की जगह डेन क्रिस्टियन और नवदीप सैनी को टीम में जगह दी है. बता दें कि दोनों टीमों के बीच अबतक 26 मैच खेले गए हैं. इसमें से नौ मैचों में बैंगलोर और 16 मुकाबलों में चेन्‍नई को जीत मिली है. वहीं एक मैच बेनतीजा भी रहा है. इस लाइव ब्‍लॉग (Live Blog) के माध्‍यम से आप मैच के पल-पल का अपडेट्स जान सकते हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है-

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, डेनियल क्रिस्टियन, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

चेन्नई सुपर किंग्स: रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (विकेटकीपर / कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर.