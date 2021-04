Live Score and Updates Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Royal Challenge Bangalore, 19th Match Highlights: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (CSK vs RCB) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का 19वां मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई ने 69 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ सीएसके ने अंकतालिका में एक बार फिर टॉप पायदान हासिल कर लिया है. ये इस सत्र 5 मैचों में आरसीबी की पहली हार भी है. Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB: हार के साथ RCB ने गंवाया शीर्ष पायदान, जानिए CSK की जीत के 5 बड़े कारण

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को सलामी बल्लेबाज रितुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 74 रन की साझेदारी हुई. गायकवाड़ 33 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB: रवींद्र जडेजा ने रोका कोहली का अजेय रथ; चेन्नई ने बैंगलोर को 69 रन से हराया

इसके बाद सुरेश रैना ने तेजतर्रार पारी खेली. उन्होंने 18 बॉल में 4 बाउंड्री के दम पर 24 रन की पारी खेली. हर्षल पटेल ने 14वें ओवर की लगातार दो गेंदों पर रैना और डुप्लेसिस को आउट कर चेन्नई की रफ्तार को कुछ हद तक कम कर दिया. Also Read - IPL 2021 SRH vs DC Live Updates and Score in Hindi: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी दिल्ली कैपिटल्स

डुप्लेसिस 41 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए. रवींद्र जडेजा ने मैच के आखिरी ओवर में 36 रन बनाए. इस दौरान एक नो-बॉल भी शामिल रही. जडेजा ने 28 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 62 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके दम पर चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 191 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से हर्षल पटेल ने सर्वाधिक 3 शिकार किए. उनके अलावा युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट झटका.

टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी को कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 3.1 ओवर में 44 रन की साझेदारी हुई. कोहली 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद देवदत्त पड्डिकल भी पवेलियन लौट गए. पड्डिकल ने 15 गेंदों में 6 बाउंड्री की मदद से 34 रन जुटाए.

यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. हालांकि इस बीच ग्लेन मैक्सवेल ने 22, जबकि जैमिनसन ने 16 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन आरसीबी को जीत के करीब तक ना ला सके. चेन्नई की तरफ से जडेजा ने 3, जबकि इमरान ताहिर ने 2 विकेट झटके. इनके अलावा सैम कर्रन और शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट हाथ लगा.