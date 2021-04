चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद (Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad) के बीच आज आईपीएल (IPL 2021) में मुकाबला देखने को मिलेगा. चेन्‍नई प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) में टॉप पर है. वहीं, हैदराबाद सबसे निचले पायदान की टीम हैं. आईपीएल के रिकॉर्ड्स (CSK vs SRH Head to Head) भी डेविड वार्नर (David Warner) की टीम का साथ देते नजर नहीं आते. अबतक दोनों टीमों के बीच हुए 14 मैचों में से 10 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम और चार मैचों में वार्नर की टीम ने जीत दर्ज की है. आज देखना दिलचस्‍प होगा कि क्‍या हैदराबाद मुकाबले में कोई खास कमाल दिखा पाती है.