आईपीएल (IPL 2021) के 13वें मुकाबले में आज चेन्‍नई के चेपॉक स्‍टेडियम में दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) के बीच अहम मुकाबला होना है. दोनों ही टीमें इस वक्‍त तीन मैच खेल चुकी हैं और उन्‍होंने दो मैच जीते हैं. युवा कप्‍तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) को आज अपने गुरू रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अनुभवी टीम का सामना करना है. Also Read - DC vs MI, Live: Rohit Sharma ने अश्विन की गेंद पर लगाया एक हाथ से छक्‍का, वायरल हुआ वीडियो

Live Score and Updates, DC vs MI, IPL 2021: Ball by Ball Commentary of Delhi Capitals vs Mumbai Indians in MA Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 PM

दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 16 मैचों में मुंबई और 12 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने जीत दर्ज की है. दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच में जीत दर्ज की है. अब देखना ये होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल पल का हाल लेकर आएंगे. Also Read - DC vs MI: Amit Mishra की चौकड़ी से चकराई मुंबई, सिर्फ 137 रनों पर खत्म हुई पारी