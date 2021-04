लगातार फ्लॉप हाेने के बाद पंजाब किंग्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स (PBKSvsKKR) की टीमें आईपीएल (IPL 2021) के 21वें मुकाबले में आज आमने-सामने होंगी. पंजाब ने इस सीजन में अबतक दो और कोलकाता ने एक ही मैच जीता है. छठे और आठवें नंबर की इन दोनों टीमों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में अब जीत की पटरी पर लौटना ही होगा. Also Read - IPL 2021, PBKS vs KKR: टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी कोलकाता नाइट राइडर्स

Live Score and Updates, PBKS vs KKR, Vivo IPL 2021: Head to Head Ball by Ball Commentary, Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 7:30 PM IST

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो कुल 27 बार कोलकाता और पंजाब के बीच मुकाबले हुए हैं. इनमें से 18 बार कोलकाता और सिर्फ नौ बार पंजाब को जीत मिली है. अब ये देखना दिलचस्‍प होगा कि आज कौन बाजी मारता है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.