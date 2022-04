IPL 2022 RR vs MI Live Score and Updates आईपीएल 2022 के 44 वें मुकाबले में आज राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम भिड़ंत है. डी वाय पाटिल स्‍टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता है। उन्‍होंने राजस्‍थान रॉयल्‍स को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया। राजस्‍थान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई की टीम में दो बदलाव किए गए हैं। टिम डेविड और कुमार कार्तिकेय को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। रोहित शर्मा की टीम लगातार आठ मैच हारने के बाद पहली जीत की आस में आज मैदान में उतरी है. मुंबई पहले ही प्‍लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है. वहीं, अगर राजस्‍थान की बात की जाए तो वो टॉप-4 में अपनी जगह बनाने के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. संजू सैमसन की टीम आठ में से छह मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. इस लाइव आर्टिकल के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का लाइव स्‍कोर व अन्‍य जानकारी उपलब्‍ध कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ.Also Read - IPL 2022 GT vs RCB: बैंगलोर की 5वीं हार से दुखी होकर कप्तान फाफ डुप्लेसी ने कही यह बात

मुंबई इंडियंस का स्‍क्‍वाड

ईशान किशन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्‍तान), देवाल्ड ब्रेविस, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, डेनियल सैम्स, जयदेव उनादकट, ऋतिक शौकीन, जसप्रीत बुमराह, रिले मेरेडिथ, टाइमल मिल्स, मुरुगन अश्विन, फैबियन एलन, बासिल थम्पी, अनमोलप्रीत सिंह, संजय यादव, रमनदीप सिंह, मयंक मार्कंडे, टिम डेविड, आर्यन जुयाल, अर्जुन तेंदुलकर, राहुल बुद्धि, अरशद खान.

राजस्थान रॉयल्स का स्‍क्‍वाड

जोस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, संजू सैमसन (कप्‍तान/विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमेयर, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन, करुण नायर, जेम्स नीशम, रस्सी वैन डेर डूसन, नवदीप सैनी, केसी करियप्पा, ओबेद मैककॉय, तेजस बरोका, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, अनुना सिंह, ध्रुव जुरेल, शुभम गढ़वाल.